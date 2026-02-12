' Carnevale nei quartieri' | la festa si sposta a San Giusto e Marina

Il Carnevale si sposta nei quartieri di Pisa. Questa settimana, le feste arrivano a San Giusto e Marina, portando allegria e colori nelle strade locali. Il Comune di Pisa e Pisamo continuano a organizzare gli eventi, coinvolgendo le comunità e offrendo momenti di svago per grandi e piccoli. La voglia di festeggiare si fa sentire, tra maschere, musica e tanta voglia di divertirsi.

Proseguono nei prossimi giorni gli appuntamenti dell'iniziativa 'Carnevale nei quartieri', organizzati dal Comune di Pisa in collaborazione con Pisamo. Dopo le iniziative nelle zone di La Cella e Cep, gli eventi si spostano sabato 14 febbraio a San Giusto, nel parco Elsa Ghezzi (in via Pardi), e domenica 15 nella piazza Viviani di Marina di Pisa. L'evento conclusivo si terrà nella giornata di martedì grasso, il 17 febbraio, nella zona di Riglione, con una festa in piazza Massimo D'Antona, sede del mercato sulla via Marsala. Tutte le iniziative in maschera, in programma dalle 15.

