carnevale e san valentino animalista alla cascina nascosta di parco sempione

Domenica 15 febbraio, alla Cascina Nascosta di Parco Sempione, si svolge un evento speciale dedicato agli animali e ai loro proprietari. Dalle 12 alle 17, il Carnevale e San Valentino animalisti portano in città un pomeriggio di festa, con attività e momenti pensati per chi ha un pet. Un’occasione per divertirsi e condividere un momento diverso, lontano dai soliti festeggiamenti.

Milano, 13 febbraio 2026 - San Valentino e Carnevale per pet, domenica 15 febbraio dalle 12 alle 17, negli spazi di Cascina Nascosta all'interno di Parco Sempione a Milano. L’evento gratuito "Only For Pet Lovers - Love & Masquerade edition", dedicato agli amici a quattro zampe di tutte le razze e taglie e ai loro padroni celebra la festa degli innamorati e il Carnevale tra giochi, sfilate in costume, balli, dolcetti a tema, set fotografici per scatti social, corner di prestigiosi pet-brand e tanti omaggi per tutti. L'appuntamento è organizzato da Only For Pet Lovers, la prima agenzia milanese specializzata in eventi per pet fondata da Vanessa Ricci: tutti gli amici a quattro zampe di qualsiasi razza e taglia sono invitati a partecipare in maschera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

