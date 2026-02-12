Carnevale domenica da oltre 15mila presenze

Domenica di festa a Comacchio, con oltre 15mila persone che hanno affollato i canali per la prima sfilata del Carnevale sull’acqua. Le barche decorate hanno attraversato i canali della città, attirando visitatori da diverse regioni. La giornata si è conclusa con un grande entusiasmo tra i partecipanti e gli spettatori, che hanno potuto ammirare la creatività delle imbarcazioni in un’atmosfera di allegria e colore.

La prima uscita del Carnevale di Comacchio, l'unico sull'acqua, è stata uno straordinario successo con oltre 15mila persone provenienti da diverse regioni d'Italia a salutare la bellezza e la creatività espressa dalle 11 barche scivolavate sui canali della cittadina lagunare. "La stima delle presenze è corretta – dice il vicesindaco e assessore con delega ai grandi eventi Maura Tomasi, intervistata anche dal Tg3 domenica sera – e fra i presenti oltre a persone dal ferrarese, c'erano lombardi, veneti, toscani e altro, a dimostrazione di come sia un evento di grande risonanza a livello nazionale".

