Carnevale, coriandoli di plastica enorme pericolo per l’ambiente

La città si prepara a festeggiare il Giovedì Grasso del 2026, tra musica e sfilate. Ma i medici della Sima lanciano un appello: attenzione ai coriandoli di plastica, che sono un grosso problema per l’ambiente e la salute. Gli esperti invitano a scegliere alternative più sostenibili, senza rinunciare al divertimento.

Città in festa per il Giovedì Grasso 2026. Sì al divertimento, ma sempre più sostenibile. L'invito arriva dai medici della Sima, che mettono in guardia da coriandoli e stelle filanti plastificate, pericolosi per ambiente e salute.

Il Carnevale di Venezia, noto per le sue tradizioni e il suo fascino, si svolgerà quest’anno senza l’uso di coriandoli e stelle filanti in plastica.

