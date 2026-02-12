Carnevale a Udine Lunedì 16 febbraio la sfilata in centro

Questa mattina a Udine si prepara la tradizionale sfilata di Carnevale in centro. Dopo il grande successo dello scorso anno, le strade si riempiranno di carri allegorici, maschere e gente in festa. Lunedì 16 febbraio sarà il giorno clou, con le vie del centro che si trasformeranno in un palcoscenico di colori e allegria. La città ha già iniziato i preparativi, con tanti volontari e organizzatori pronti a far vivere un’altra giornata di festa ai cittadini e ai visitatori.

Dopo il grande successo registrato dal ritorno dei carri allegorici in centro storico lo scorso anno, Udine si prepara a vivere una nuova, attesissima edizione del Carnevale. Lunedì 16 febbraio, nel cuore dei festeggiamenti cittadini, torna la Mascherata Udinese, che quest'anno celebra lo storico traguardo dei trent'anni dalla primissima edizione datata 17 febbraio 1996. Trenta saranno anche le attrazioni protagoniste della parata: 17 carri allegorici, 9 gruppi mascherati, 3 bande musicali e 1 gruppo majorette, per un totale di 1200 persone in sfilata tra figuranti, musicisti e performer. Un grande corteo che per lungo tutto il centro storico porterà colori, creatività e internazionalità, con la partecipazione di gruppi provenienti dal Friuli Venezia Giulia, dalla Lombardia, ma anche dalla Croazia e, oltreoceano, dal Brasile.

