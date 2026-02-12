Carnevale a Reggio Calabria tra sfilate in maschera danze caraibiche e animazione | il programma completo

A Reggio Calabria, il Carnevale 2026 prende vita con sfilate in maschera, danze caraibiche e tante animazioni. L’amministrazione comunale ha organizzato un programma ricco di eventi per coinvolgere tutta la città. L’obiettivo è far scoprire il patrimonio culturale locale e far partecipare attivamente i cittadini, coinvolgendo anche le associazioni del territorio. La città si prepara a un Carnevale che promette divertimento e tradizione.

Il programma, inizialmente previsto a partire da oggi (12 febbraio), è stato rimodulato alla luce dell'allerta meteo diramata per l'intera giornata. Venerdì pomeriggio ci sarà una sfilata in maschera sul corso Garibaldi (da piazza De Nava a piazza Duomo) con gli artisti di strada "Giocolereggio" (trampolieri e giocolieri). Sabato pomeriggio sarà la volta della Gran Sfilata musicale in maschera con i personaggi di Walt Disney. Sia per venerdì che per sabato è inoltre in programma un evento di animazione e danze caraibiche in piazza De Nava con "Passione Latina". Domenica mattina a piazza Duomo attività per bambini e laboratori a cura di "Gigi The Magic & Co".

Il Carnevale Storico di Castelbuono torna a riempire le strade della città con sfilate in maschera, carri colorati e tanta animazione per i più piccoli.

Il Carnevale 2026 si accende nel Taburno e nei borghi sanniti.

