Carnevale a Colonia | pioggia e festa per il Weiberfastnacht una tradizione di gioia e rovesciamento sociale

Questa mattina a Colonia si è aperto il Carnevale con il tradizionale Weiberfastnacht, nonostante la pioggia. La città si è svegliata sotto un cielo grigio, ma le strade erano piene di persone pronte a festeggiare. Le prime ore della giornata sono state segnate da musica, scherzi e un senso di allegria che non si è spento nemmeno con il cielo coperto. La festa, come ogni anno, ha portato in strada migliaia di partecipanti, pronti a rovesciare i ruoli e godersi una giornata di gioia e

Colonia in festa: il Weiberfastnacht dà il via al Carnevale sotto la pioggia. Colonia si è risvegliata oggi, 12 febbraio 2026, sotto una fitta pioggia, ma l’atmosfera è tutt’altro che grigia. Migliaia di persone hanno dato il via al Weiberfastnacht, la tradizionale apertura del carnevale di strada, trasformando le vie del centro in un mare di colori, coriandoli e musica. L’evento, che precede il Mercoledì delle Ceneri, rappresenta un momento di liberazione e di rovesciamento delle convenzioni sociali, con una partecipazione massiccia nonostante le avverse condizioni meteorologiche. Un’esplosione di gioia nonostante la pioggia.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Colonia Carnevale Villalba, carnevale di gioia al Centro Diurno: una festa per bambini e famiglie nel Vallone nisseno. A Villalba, nel centro del Vallone, i bambini e le loro famiglie hanno festeggiato il carnevale. Pagani, Carnevale 2026: tra tradizione, festa e un omaggio a San Valentino in arrivo una settimana di eventi. Il Carnevale di Pagani torna a riempire le strade con sfilate, maschere e allegria. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Colonia Carnevale Colonia, al via il Carnevale con il WeiberfastnachtMigliaia di persone hanno inaugurato a Colonia il Weiberfastnacht, che apre la stagione del carnevale di strada. Costumi colorati, coriandoli e grandi quantità di birra Koelsch hanno accompagnato cant ... tg24.sky.it Esplora il Carnevale di Colonia: Storia, Tradizioni e Festeggiamenti IncredibiliImmergiti nella straordinaria magia del Carnevale di Colonia, una delle celebrazioni più attese e affascinanti della Germania. Scopri l'atmosfera vivace, i costumi colorati e le tradizioni uniche che ... viaggiamo.it Nonostante l'aumento dei prezzi e dei contributi, i tedeschi spendono due miliardi di euro per il Carnevale. Colonia, Magonza e Düsseldorf sono al centro delle celebrazioni, con costumi e sfilate spettacolari - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.