Carlomagno avrebbe pianificato di uccidere Federica Torzullo durante le feste di Natale | l’ipotesi della Procura
La procura ritiene che Carlomagno abbia pianificato di uccidere Federica Torzullo durante le festività natalizie. Le indagini si sono concentrate sulla possibilità di un gesto violento, ma al momento non ci sono conferme definitive. La donna è sotto protezione e le forze dell’ordine stanno seguendo da vicino ogni sviluppo della vicenda.
Federica Torzullo, la procura dispone il sequestro della villa dei genitori di Carlomagno
La procura di Civitavecchia ha disposto il sequestro della villa di Anguillara, residenza dei genitori di Claudio Carlomagno, coinvolto nel caso di Federica Torzullo.
Femminicidio Federica Torzullo, l’ipotesi di un complice che ha aiutato Carlomagno e le ricerche del coltello
Continuano le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo, avvenuto ad Anguillara Sabazia.
Argomenti discussi: ULTIM'ORA Omicidio Torzullo, è accaduto poco prima di essere ammazzata | La sequenza ribalta il quadro all'improvviso; Federica Torzullo, ascoltato il figlio di 10 anni: l’ultima cena con i genitori, poi l’orrore.
