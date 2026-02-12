Carlomagno avrebbe pianificato di uccidere Federica Torzullo durante le feste di Natale | l’ipotesi della Procura

La procura ritiene che Carlomagno abbia pianificato di uccidere Federica Torzullo durante le festività natalizie. Le indagini si sono concentrate sulla possibilità di un gesto violento, ma al momento non ci sono conferme definitive. La donna è sotto protezione e le forze dell’ordine stanno seguendo da vicino ogni sviluppo della vicenda.

