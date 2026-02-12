Carlo Conti trasforma Sanremo 2026 | ogni canzone sarà in stile Super Bowl

Carlo Conti cambia volto a Sanremo 2026. Il direttore artistico ha deciso di inserire performance in stile Super Bowl, con ogni canzone che avrà un’esibizione più spettacolare e coinvolgente. La novità mira a rendere il festival più dinamico e vistoso, portando un’atmosfera diversa rispetto agli anni passati. La scelta ha già fatto discutere tra gli addetti ai lavori e i fan, che si aspettano un’edizione più colorata e spettacolare.

Approfondimenti su Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a cambiare volto.

Carlo Conti aumenta il numero dei Big in gara a Sanremo 2026 e dà una data per l’annuncio

Ultime notizie su Sanremo 2026

