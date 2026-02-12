Cari feticisti dello Step on foot il contatto è l' anima del calcio
Anche i bambini all’oratorio, che fino a ieri si tenevano il pestone, ora strillano: "Step on foot!". Non si parla d’altro. Anche più di Pucci. Siamo diventati dei feticisti del piedino. Appena il telescopio del Var individua un’eclissi di scarpe, una che ricopre l’altra, fibrilla: "Step on foot! Rigore!". Calma, signori. Se il pestone inchioda il piede e gli impedisce di arrivare sulla palla, ok, ma se il contatto è leggero e l’attaccante implode come un palazzo abusivo, no. Ma la Nasa di Lissone insiste: "C’è contatto! Ha toccato! Ha toccato!". Come Tito Stagno quando allunò l’Apollo 11. Calma, signori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
