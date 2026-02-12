Cardiochirurgia d’eccellenza a Caserta | intervento ad altissima complessità salvavita

Un intervento di cardiochirurgia molto complesso si è concluso con successo all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. I chirurghi hanno operato un paziente con una grave patologia valvolare, che includeva una valvulopatia mitralica severa con calcificazione e una stenosi aortica altrettanto grave. L’intervento, considerato ad alta difficoltà, ha permesso di salvare la vita del paziente e dimostra ancora una volta le capacità della struttura sanitaria locale.

Un intervento cardiochirurgico ad altissima complessità è stato eseguito con successo presso l' AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta su un paziente affetto da grave patologia valvolare combinata: severa valvulopatia mitralica in presenza di estesa calcificazione dell'anello mitralico (MAC) e concomitante stenosi aortica severa. Una condizione clinica particolarmente delicata, che richiede competenze avanzate e una pianificazione altamente specialistica. Il caso è stato gestito all'interno del Dipartimento Cardiovascolare diretto dal professor Paolo Calabrò, riferimento aziendale per la presa in carico delle patologie cardiovascolari complesse, attraverso un percorso integrato di Heart Team.

