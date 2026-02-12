La situazione nel carcere di Avellino si fa sempre più tesa. Un tentato suicidio ha scosso l’opinione pubblica, portando alla luce le condizioni difficili in cui versano i detenuti. I Radicali chiedono che il governo si assuma le proprie responsabilità, mentre le autorità cercano di contenere la crisi. La vicenda mette in evidenza ancora una volta le criticità del sistema penitenziario italiano.

Tentato suicidio nel carcere di Avellino: l’allarme dei Radicali sulle condizioni del sistema penitenziario.. “ Una tragedia sfiorata, un’altra possibile vittima di un sistema che non rieduca, ma uccide. Alla casa circondariale di Avellino, nella sezione femminile, una detenuta ha tentato di togliersi la vita due volte nel giro di pochissimo tempo. A impedirlo l’intervento tempestivo della polizia penitenziaria. Tuttavia, questo episodio non è l’eccezione: è la fotografia nitida di ciò che accade ogni giorno nelle nostre carceri. Se da un lato emerge il grande impegno di chi lavora in condizioni difficilissime, dall’altro non si possono ignorare le gravi carenze di sistema: dalla polizia penitenziaria in sotto organico, alla mancanza di assistenza medica e psichiatrica, troppo spesso inadeguata o del tutto assente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Carceri: Blengino-Gambardella (Radicali) “Tragedia sfiorata ad Avellino, Governo si assuma responsabilità”

Approfondimenti su Avellino Carceri

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Avellino Carceri

Argomenti discussi: Carceri, Blengino-Gambardella (Radicali): Tragedia sfiorata ad Avellino, Governo si assuma responsabilità.

Carceri, Blengino-Gambardella (Radicali): Tragedia sfiorata ad Avellino, Governo si assuma responsabilitàNapoli, 11 Febbraio - Una tragedia sfiorata, un'altra possibile vittima di un sistema che non rieduca, ma uccide. Alla casa circondariale di Avellino, nella ... sciscianonotizie.it

Nel carcere di Avellino si muore, radicali chiamano in causa il governo MeloniBlengino e Gambardella: Troppe emergenze, ora basta: qui si muore... ... msn.com

Blengino e Gambardella: "Troppe emergenze, ora basta: qui si muore..." #Avellino - facebook.com facebook