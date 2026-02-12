I carabinieri di Pontinia hanno fermato un padre e un figlio accusati di caporalato. Durante i controlli nelle campagne, gli agenti hanno scoperto irregolarità nel lavoro agricolo. Ora sono accusati di sfruttamento e sono stati denunciati. La notizia riporta al centro il problema del lavoro nero in quella zona.

Pontinia, controlli anti-caporalato: padre e figlio denunciati. Il caso riaccende il dibattito sul lavoro agricolo e sulla legalità. Un controllo ordinario, inserito in un servizio straordinario contro il fenomeno del caporalato, si è trasformato in un episodio di tensione che ha portato alla denuncia di due persone, padre e figlio, all’interno di un’azienda agricola specializzata nella coltivazione di cereali. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, durante l’attività ispettiva il figlio del titolare, un 33enne già noto alle Forze dell’Ordine, avrebbe ostacolato l’operato dei militari, arrivando a rivolgere frasi offensive e opponendosi alle verifiche in corso. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Caporalato a Pontinia: padre e figlio denunciati

Approfondimenti su Pontinia Caporalato

Ultime notizie su Pontinia Caporalato

