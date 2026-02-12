Capolavori d’arte troppo fragili a farli scoprire nel mondo ci pensano le copie digitali | E i musei ci ringraziano

Milano, museo di Brera. Il “Sposalizio della Vergine” di Raffaello resta lì, dove è nato, da secoli. È un quadro molto delicato, dipinto su tavola, e rischia di rovinarsi se viene spostato troppo spesso. Per proteggerlo, i curatori usano copie digitali che mostrano il capolavoro in tutto il mondo. Solo durante le guerre mondiali il quadro è stato spostato, per sicurezza. Ora, con le tecnologie digitali, i musei possono condividere l’immagine senza mettere a rischio l’originale. I

Milano – Sullo sfondo "Lo Sposalizio della Vergine" il capolavoro di Raffaello del 1504, «è un'opera straordinaria, realizzata su tavola, ma estremamente fragile che non si è mai spostata da Brera se non in due occasioni durante le due Guerre Mondiali quando è stata messa al sicuro. Grazie alla tecnologia brevettata, creiamo edizioni digitali certificate e limitate che permettono ai musei di tenere mostre senza spostare le opere originali, spesso troppo fragili, delicate o preziose». L'intervista a Giacomo Nicolella Maschietti, Responsabile Save the Artistic Heritage alla Fiera BIT 2026 L'organizzazione no profit che dal 2018 porta in giro per il mondo 'copie' di opere si chiama "Save the Artistic Heritage".

