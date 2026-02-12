Capello afferma | la corsa al titolo di Serie A è totalmente aperta

La lotta per il titolo di Serie A resta aperta. Fabio Capello commenta che la competizione è ancora molto equilibrata e nulla è deciso. Le squadre si sfidano senza esclusione di colpi, e il campionato potrebbe riservare ancora molte sorprese.

"> Fabio Capello: La Corsa al Titolo di Serie A è Ancora Aperta. Il Momento Cruciale della Serie A. MADRID, SPAGNA – 20 APRILE: Fabio Capello partecipa al Sporting Mixed Zone in vista dei Laureus World Sports Awards Madrid 2025, tenutosi al Palacio De Cibeles il 20 aprile 2025. (Foto di Angel MartinezGetty Images per Laureus) Fabio Capello, ex allenatore di prestigio, afferma con convinzione che la corsa al titolo di Serie A è lungi dall’essere definita. Con l’Inter e la Juventus in cima alla classifica, Capello mette in guardia: le squadre milanesi e Roma sono pronte a tornare in gioco. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Capello afferma: la corsa al titolo di Serie A è totalmente aperta. Approfondimenti su Serie A Corsa Corsa Scudetto, il bivio di gennaio ridisegna la corsa al titolo. Inter, Napoli, Milan e Roma si contendono il titolo A gennaio, la corsa allo Scudetto si accende con quattro grandi contendenti: Inter, Napoli, Milan e Roma. Diogo Leite, corsa al colpo a parametro zero ancora aperta! Dopo la corte della Lazio, ora ci pensa una rivale in Serie A! La Lazio si muove ancora, ma ora anche un’altra squadra di Serie A si interessa a Diogo Leite. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Astral Legends TV Stream | Part One Marathon Lo scooper Daniel Richtman afferma che altri personaggi delle serie Marvel/Netflix torneranno nella terza stagione di Daredevil: Rinascita. Lo scooper anticipa che Rosario Dawson sia in trattative per riprendere i panni di Claire Temple nella terza stagione. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.