Caos mensa il Comune | Non sarebbero stati riscontrati gravi anomalie

Nella vicenda della mensa delle scuole di Sant’Angelo a Sasso e Pacevecchia, il Comune rassicura. Dopo i controlli, non sono state riscontrate anomalie gravi, anche se ci sono state alcune criticità segnalate. La questione ha sollevato l’attenzione di genitori e insegnanti, preoccupati per la qualità del servizio. Il Comune assicura che continuerà a monitorare la situazione e a intervenire se necessario.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sviluppi nella vicenda della mensa scolastica posta a servizio dei bambini delle Scuole primarie Sant'Angelo a Sasso e Plesso Pacevecchia. Dopo le polemiche dei giorni scorsi e le accuse da parte di alcuni genitori sui livelli di sicurezza ed igienicità delle strutture, culminata in una raccolta firma per il plesso Pacevecchia, il Consigliere Comunale di Benevento, Marcello Palladino, delegato all'Istruzione, ha dichiarato che nelle scorse ore l'Asl ha portato a termine le ispezioni di competenza presso il centro di cottura di Ceppaloni che è a servizio appunto delle mense scolastica.

