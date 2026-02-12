Canzi | Fiero della prestazione ecco perché Vangsgaard era in lacrime Mi auguro che lo Stadium…
Dopo la partita tra Juventus Women e Wolfsburg, il tecnico Canzi ha commentato con entusiasmo la prestazione delle sue giocatrici. Ha spiegato che Vangsgaard era molto emozionata e in lacrime per la soddisfazione, e si è detto fiero del modo in cui le sue ragazze hanno affrontato il match. Ora spera che lo Stadium possa portare ancora più energia e risultati positivi per la squadra.
di Mauro Munno Mister Canzi ha parlato al termine del match tra la Juventus Women e il Wolfsburg. Vediamo che cosa ha detto il tecnico bianconero. Max Canzi ha parlato in conferenza stampa al termine del match tra il Wolfsburg e la Juventus Women. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE RAMMARICO O SODDISFAZIONE – «Ho detto alle ragazze che ero molto fiero, avevo chiesto coraggio e determinazione. Hanno fatto tutto quello che avevo chiesto. Per quello che si è visto in campo il risultato ci sta, al di là dei due gol alla fine. Spiace perché prendi gol su un rigore che forse c’era ma nessuno aveva visto e poi con un gol di una bellezza straordinaria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Juventus Wolfsburg
Emanuel Lo sul rapporto che lo lega da 23 anni a Giorgia: «Ho capito subito che non era l’avventura di un giorno, che era qualcosa di grande. Mi spaventava e mi attirava»
Alvino accende Napoli Juve: «Che accoglienza per Spalletti? Mi auguro che il Maradona lo fischi sonoramente per questo motivo»
Ultime notizie su Juventus Wolfsburg
Juventus Women, Canzi: Sono fiero delle ragazze. Al ritorno avremo l’appoggio del nostro pubblicoLe parole di Massimiliano Canzi dopo il pareggio della Juventus Women in trasferta contro il Wolfsburg in Champions League ... gianlucadimarzio.com
Juve Women, Canzi: Col Lione prestazione al limite della perfezione. Felice anche del pariNon riesce a strappare i tre punti al Lione la Juventus Women, che in occasione della 4ª giornata di Women’s Champions League non è andata oltre il pareggio contro le francesi; il tutto, però, con una ... tuttomercatoweb.com
Si avvicina il secondo appuntamento di Massabéo, rassegna di prosa serale al Palacastanet di Santa Lucia di Piave! In programma spettacoli con artisti di rilievo del panorama teatrale italiano come Antonella Questa, Teatro Necessario, Cottini/Canzi e Stival - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.