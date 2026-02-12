Canzi | Fiero della prestazione ecco perché Vangsgaard era in lacrime Mi auguro che lo Stadium…

Dopo la partita tra Juventus Women e Wolfsburg, il tecnico Canzi ha commentato con entusiasmo la prestazione delle sue giocatrici. Ha spiegato che Vangsgaard era molto emozionata e in lacrime per la soddisfazione, e si è detto fiero del modo in cui le sue ragazze hanno affrontato il match. Ora spera che lo Stadium possa portare ancora più energia e risultati positivi per la squadra.

