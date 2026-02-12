Maurizio Vandelli si esibisce ad Ancona, portando sul palco le canzoni di Battisti senza nostalgia. Il cantante degli Equipe 84 ha deciso di proporre le sue interpretazioni, evitando di cadere nel sentimentalismo. Lo spettacolo di martedì sera al Teatro delle Muse promette emozioni genuine per chi ama la musica di ieri e di oggi.

Maurizio Vandelli canta Battisti. Ma non chiamatelo 'nostalgico'. L'obiettivo del cantante, voce e leader degli Equipe 84, è semplicemente quello di offrire al pubblico 'Emozioni garantite', come recita il titolo del concerto di martedì (ore 21; biglietti da 42 a 28 euro) al Teatro delle Muse di Ancona. L'evento è promosso dall'associazione Sulvic di Valerio Vico e Gianni Sulpizi, figli dei mitici impresari Vittorio Sulpizi e Mario Vico. Vandelli, niente nostalgia dunque? "Non amo questa parola. Anzi, di solito cerco di essere il meno nostalgico possibile. Canto Lucio Battisti perché in Italia è stato il più grande, avendo scritto canzoni straordinarie.

© Ilrestodelcarlino.it - "Canto Battisti, ma senza nostalgia"

