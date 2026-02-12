Cantina occupata abusivamente e droga denunce ed espulsioni in zona Tempio-stazione

I Carabinieri di Modena continuano a controllare la zona tra il Tempio e la stazione. Nei giorni scorsi hanno fatto diverse operazioni per sgomberare un'occupazione abusiva di una cantina e per sequestrare droga. Durante i controlli, sono state denunciate alcune persone e altre sono state allontanate dall’area. La presenza delle forze dell’ordine resta alta per garantire sicurezza e ordine pubblico.

Proseguono senza sosta le attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Modena, che nei giorni scorsi hanno intensificato la loro presenza con operazioni a tappeto concentrate nella zona Tempio, nei pressi della Stazione Ferroviaria e al parco Novi Sad. Aree dove purtroppo episodi di microcriminalità sono quasi all'ordine del giorno. L'operazione delle scorse ore ha portato a risultati concreti sul fronte del contrasto al degrado e all'immigrazione irregolare. Un episodio significativo ha riguardato due uomini, volti già noti alle forze dell'ordine, sorpresi dai militari mentre dormivano abusivamente all’interno della cantina di un’abitazione privata.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Tempio Stazione

Un funzionario del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di 57 anni è stato vittima di un grave episodio di violenza nei pressi della stazione Termini, in via Giolitti.

Ultime notizie su Tempio Stazione

