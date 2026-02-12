Canelo ammette di non essere al massimo | i fan gli credono?

Canelo Alvarez apre sul suo stato fisico. Il pugile messicano ammette di non essere al massimo, ma i fan ancora sperano in un grande match contro Crawford. La sua forma attuale solleva dubbi e alimenta le discussioni tra gli appassionati, che aspettano di vedere se riuscirà a recuperare in tempo per l’evento.

Nel panorama della boxe, l’eventuale rematch tra canelo alvarez e terence crawford è al centro dell’attenzione, concentrandosi sulle condizioni fisiche che avrebbero influenzato l’esito del primo match. L’argomento ruota attorno alla dichiarazione di canelo sulla non completezza della sua forma e sull’ipotesi che una rivincita possa cambiare l’esito, senza introdurre elementi estranei al fatto sportivo. Il verdetto è stato unanimemente favorevole a crawford e la lettura post-match non ruota su controversie di punteggio, ma sull’intensità fisica dell’atleta venezuelano. La tesi avanzata da canelo riguarda una condizione non ottimale, citando crampi, gambe pesanti e un corpo che non risponde come vorrebbe. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

