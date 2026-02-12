Cancellati con vernice bianca i murales di Spit Jam | Gesto spregevole

A Valmadrera si torna a parlare di vandalismo. I murales realizzati durante l’ultimo Spit Jam sono stati cancellati con vernice bianca. La comunità si mostra indignata e si chiede come si possa danneggiare così un lavoro di street art. La polemica cresce e le autorità stanno valutando come intervenire.

L'amministrazione comunale di Valmadrera annuncia una denuncia contro ignoti dopo la copertura delle opere realizzate ad agosto dai writer. Il sindaco Colombo: "Totale insensibilità verso la cosa comune" Profonda indignazione a Valmadrera per il vandalismo ai danni delle opere di street art realizzate lo scorso agosto durante l'evento Spit Jam. I murales che adornavano i bagni pubblici del piazzale del mercato sono stati coperti con vernice bianca nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio. "Non appena il nostro ufficio tecnico ha rilevato l'accaduto, ci siamo attivati con le indagini", ha dichiarato il sindaco Cesare Colombo.

