Canale maestro della Chiana Stefani Consorzio Bonifica | Normative rispettate rimosse alberature secche

Il Consorzio Bonifica ha risposto alle polemiche sugli abbattimenti lungo il Canale Maestro della Chiana. Stefani assicura che tutte le normative sono state rispettate e che le alberature secche sono state rimosse solo per motivi di sicurezza. L’ente ha spiegato di aver agito in modo corretto, senza intenzioni di danneggiare l’ambiente o la viabilità. La discussione continua, ma l’ufficio ribadisce che le operazioni sono state necessarie e regolari.

"Abbiamo letto sulla stampa odierna l'articolo relativo a presunti "abbattimenti selvaggi" lungo ilCanale Maestro della Chiana, ritenuti addirittura tali da mettere a rischio la tenuta stradale.Riteniamo pertanto opportuno trasmettere la documentazione fotografica raccolta nel corso delsopralluogo effettuato nel pomeriggio odierno dai nostri tecnici, per constatare direttamente lo stato reale dei luoghi". Così Serena Stefani, presidente del Consorzio di Bonifica, risponde all'intervento di Michele Menchetti, candidato a sindaco per la Lista indipendente per Arezzo. "Sul tratto indicato, ovvero tra Ponte a Chiani e Ponte alla Nave, classificato in seconda categoria, ilavori sono stati eseguiti dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno per conto della Regione Toscana.

