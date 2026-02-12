Un ragazzo di 18 anni, Jesse Van Rootselaar, ha aperto il fuoco nella scuola media di Tumbler Ridge, in Columbia Britannica. Ha ucciso otto persone, tra cui alcuni studenti e insegnanti. La polizia ha arrestato il giovane poco dopo il dramma. La comunità si risveglia sotto shock, ancora incredula davanti a questa tragedia.

Si chiamava Jesse Van Rootselaar, aveva 18 anni appena e viveva residente a Tumbler Ridge il killer che ha ucciso otto persone nella scuola media del piccolo villaggio della Columbia Britannica, in Canada. Per poi suicidarsi con un colpo alla testa. Quell'istituto lui lo aveva frequentato e poi abbandonato quattro anni fa, quando aveva già iniziato la transizione per diventare donna. Perché Jesse, nato maschio, si sentiva femmina e forse in quella scuola ai piedi delle Montagne Rocciose aveva subito torti e insulti. Fatto sta che c'è tornato, armato di un fucile e di una pistola, dopo aver ammazzato a casa la mamma di 39 anni e il fratellastro di 11. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Canada, era un trans e aveva 18 anni il killer che ha ucciso 8 persone a Tumbler Ridge

Questa mattina a Tumbler Ridge, una piccola città nel Canada occidentale, si è scatenato il caos.

Una sparatoria ha insanguinato Tumbler Ridge, una piccola cittadina della Columbia Britannica.

