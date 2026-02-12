Canada | chi era l' autore della strage di Tumbler Ridge

La polizia canadese ha confermato l’identità dell’autore della strage di Tumbler Ridge. Jesse Van Rootselaar ha ucciso otto persone, tra cui la madre e il fratellastro, prima di togliersi la vita. La vicenda scuote la piccola comunità nella Columbia Britannica, ancora sotto shock per quanto accaduto martedì.

Victoria, 12 feb. (Adnkronos) - La Royal Canadian Mounted Police (RCMP) ha identificato in Jesse Van Rootselaar la persona che martedì ha ucciso a Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica, otto persone, tra cui la madre e il fratellastro, prima di puntare la pistola contro se stesso. La polizia ha dichiarato di stare indagando sulle circostanze che hanno portato alla tragedia, tra cui il rapporto tra il sospettato e i due familiari da lei uccisi nella sua casa. La RCMP ha dichiarato che Van Rootselaar ha sparato alla madre e al fratellastro prima di uccidere altre sei vittime, ferendone più di venticinque e poi sparandosi alla Tumbler Ridge Secondary School, a due chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it

"I wish to express my deepest condolences for the massacre that took place in British Columbia. I extend my solidarity to the community of Tumbler Ridge and my heartfelt thoughts to the families shattered by grief." @GiorgiaMeloni @Palazzo_Chigi x.com