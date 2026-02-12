La Spezia si chiude con il Bar Pi&ro che si prende il titolo di campione d'inverno. La squadra si conferma imbattuta, con il miglior attacco e la miglior difesa del torneo. Ora si guarda già alla ripresa, con i rivali che cercano di ridurre il gap.

La Spezia, 12 febbraio 2026-Si è concluso il girone di andata di Campionato Spezzino Aics, Bar Pi&ro sembra non aver rivali: la squadra laureata campione d’inverno rimane l'unica imbattuta nella massima serie, ha il miglior attacco con 58 reti realizzate e la miglior difesa con solo 19 reti subite. Nell’ undicesima giornata netto 4-0 contro Quelli del Giovedì. Al secondo posto Gino Hair Salon che vince per 4-3 contro Toros: mattatore della serata Ponte, autore di una tripletta. Non basta l’ottima prestazione e le tre reti di Azamfirei a Nd Trasporti che cade a Follo contro i ragazzi guidati da mister D’Ascoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Campionato Spezzino: chi sono i quattro campioni d'inverno

Approfondimenti su Campionato Spezzino

Il Campionato Spezzino di calcio a 7, organizzato da Aics, riprende le attività dopo la pausa natalizia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Campionato Spezzino

Argomenti discussi: Campionato Spezzino: la tripletta di Goretta lo incorona nuovo re dei bomber; Un’occasione per crescere; Motocross, esordio convincente nella massima categoria della MX2 per il centauro spezzino Filippo Mantovani; Campionato Spezzino | la tripletta di Goretta lo incorona nuovo re dei bomber.

Campionato Spezzino: la tripletta di Goretta lo incorona nuovo re dei bomberVincono tutte le leader delle diverse serie della kermesse calcistica a 7 ma anche per la prima volta il Bf Team ... msn.com

Campionato Spezzino: Piero, Scoglietti, Grullo e Bon sti chi leader di NataleLa Spezia, 23 dicembre 2025 – Con la travolgente vittoria della capolista Bar Piero ai danni di Real Prulla, dopo la settimana di pausa, riparte la kermesse di calcio a 7 di Campionato Spezzino ... lanazione.it

ALEX LAGHEZZA DEBUTTA NEL CAMPIONATO ITALIANO SPORT PROTOTIPI 2026 Una nuova sfida e una grande opportunità per il giovane pilota spezzino Wolf Racing Cars Alex Laghezza - facebook.com facebook