Camion esplode davanti alle case | le operazioni dei vigili del fuoco

Questa mattina un camion carico di bombole di ossigeno è esploso davanti alle case di una strada suburbana. L’incidente ha provocato un’esplosione forte, che ha fatto scattare immediatamente le operazioni di soccorso. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per mettere in sicurezza la zona e gestire le fiamme. Dalle prime informazioni, il veicolo potrebbe essere diretto all’ospedale. Nessuno al momento ha riportato ferite gravi, ma l’area rimane sotto controllo.

A saltare letteralmente in aria è stato un camion che, a quanto si apprende da fonti dei soccorsi, era carico di bombole di ossigeno, forse diretto all’ospedale. Paura a Biebbiena A saltare letteralmente in aria è stato un camion che, a quanto si apprende da fonti dei soccorsi, era carico di bombole di ossigeno, forse diretto all’ospedale. Paura a Biebbiena Febbraio si conferma uno dei mesi più interessanti dell’anno editoriale: tra ritorni attesissimi e voci capaci di sorprendere, arrivano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Camion esplode davanti alle case: le operazioni dei vigili del fuoco Approfondimenti su Camion Esplode Piogge e vento flagellano l’Irpinia: 50 operazioni dei Vigili del Fuoco Camion a fuoco in autostrada A11: tratto chiuso verso Pisa, vigili del fuoco in azione, le strade alternative Oggi pomeriggio sull'autostrada A11 Firenze-Mare si è verificato un incendio di un camion, che ha portato alla chiusura temporanea del tratto tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Camion Esplode Esplode camion carico di ossigeno, pauroso incendio. Ci sono tre feritiE’ successo a Bibbiena (Arezzo), le persone coinvolte non sarebbero gravi. Strada chiusa, l’appello del sindaco a evitare spostamenti non urgenti ... msn.com ESPLODE CAMION CHE TRASPORTAVA OSSIGENO AREZZO. Questa mattina, giovedì 12 febbraio, verso le 10, un camion carico di bombole di ossigeno, prima è andato a fuoco e poi è esploso in via Michelangelo a Bibbiena. Tre persone sono rimaste ferit - facebook.com facebook Bibbiena (Arezzo), esplode camion che trasporta bombole di ossigeno: 3 feriti lievi x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.