Camilla Mingardi rinnoverà con il Victorina Himeji resterà in Giappone

Dopo aver giocato con successo in Italia, Camilla Mingardi ha deciso di rinnovare con il Victorina Himeji. La pallavolista resterà in Giappone anche la prossima stagione, continuando a indossare la maglia della sua squadra. La decisione conferma il suo impegno nel campionato giapponese e la volontà di proseguire la carriera all’estero.

Nell’arena globale della pallavolo, le notizie recenti riguardano rinnovi contrattuali, riconoscimenti istituzionali e risultati di campionato che definiscono la stagione in corso. L’attenzione è rivolta alle trattative tra club e atleti, agli allineamenti tra squadre nazionali, e agli esiti delle gare che compongono la classifica della A1 femminile, senza perdere di vista l’impatto degli interventi dei vertici sportivi a livello internazionale. Camilla Mingardi proseguirà la propria attività in Giappone, con un rinnovo vicino al Victorina Himeji. L’accordo tra la giocatrice bresciana e la realtà giapponese è stato raggiunto, consolidando la presenza della batterista italiana nel campionato orientale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

