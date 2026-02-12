Camaro allagata Cacciotto attacca Amam | Meno autocelebrazioni più interventi su griglie e tombini
Questa mattina a Camaro gli studenti hanno fatto fatica a uscire da scuola. Le strade erano completamente sommerse dall’acqua dopo il primo acquazzone. La situazione ha spinto Cacciotto a chiedere interventi più rapidi su griglie e tombini, invece di autocelebrazioni. In molti si sono trovati a camminare tra le pozzanghere, cercando di uscire da un disagio che si ripete troppo spesso.
Ieri mattina gli studenti di Camaro hanno incontrato grandi difficoltà a uscire da scuola a causa delle strade completamente allagate dopo il primo scroscio di pioggia. La situazione non è nuova: anche a Cumia e in altre zone della Terza Municipalità, le piogge trasformano rapidamente le strade.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Approfondimenti su Camaro Allagata
Crisi idrica in via Bormida, Cacciotto chiede l'intervento di amministrazione e Amam
Camaro Sottomontagna, tre mesi di stop per il Parco Urbano: Cacciotto e Gioveni chiedono l’avvio dei lavori
Discarica nel parcheggio sotto la tangenziale a Camaro - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.