Camaro allagata Cacciotto attacca Amam | Meno autocelebrazioni più interventi su griglie e tombini

Questa mattina a Camaro gli studenti hanno fatto fatica a uscire da scuola. Le strade erano completamente sommerse dall’acqua dopo il primo acquazzone. La situazione ha spinto Cacciotto a chiedere interventi più rapidi su griglie e tombini, invece di autocelebrazioni. In molti si sono trovati a camminare tra le pozzanghere, cercando di uscire da un disagio che si ripete troppo spesso.

