Camarda Inter tra suggestioni e polemiche | arriva la risposta – FOTO

Camarda si prende la scena dopo le parole rivolte ai bambini. Il giovane calciatore, classe 2008, ha risposto con una storia su Instagram, alzando subito un polverone. La sua reazione ha attirato l’attenzione, lasciando tutti a chiedersi cosa ci sia dietro le sue parole. Intanto, il club e altri tifosi restano in attesa di chiarimenti.

di Stefano Cori Camarda Inter, le parole rilasciate ai bambini hanno creato scalpore, il classe 2008 risponde in maniera piccata tramite una storia Instagram. Nel pomeriggio di ieri sono circolate delle parole rilasciate da Francesco Camarda che avevano lasciato spazio ad un'ipotesi che sembrava a dir poco sorprendente. Il classe 2008 è stato l'ospite d'onore del progetto Disegna con i calciatori presso l'Istituto Marcelline. Durante l'incontro con i bambini documentato dal canale YouTube Panini Sport Italia, l'attaccante ha risposto alla domanda di uno di loro che parlava di un possibile futuro all'Inter.

