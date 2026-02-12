Calvarese | Inter unica big senza favori arbitrali | Napoli e Milan a quota…

Giampaolo Calvarese dice che l’Inter è l’unica grande squadra a giocare senza favoritismi arbitrali. Le sue parole fanno discutere: parla di episodi che, a suo avviso, sono stati gestiti correttamente e di come Napoli e Milan siano invece favoriti in alcune situazioni. Il dibattito resta aperto tra tifosi e addetti ai lavori, mentre le partite proseguono con le agguerrite rivalità di sempre.

Calvarese. L’analisi sugli episodi arbitrali del campionato riaccende il dibattito grazie alle parole di Giampaolo Calvarese. L’ex direttore di gara, oggi esperto arbitrale di Prime Video per le gare di Champions League, ha approfondito il tema degli errori riconosciuti ufficialmente nel corso della stagione, soffermandosi in particolare sulla posizione dell’ Inter. Calvarese è stato molto chiaro nel commentare i dati emersi: “ L’Inter è l’unica squadra tra le big a non avere beneficiato di errori arbitrali a proprio favore in questo campionato. E parliamo esclusivamente di errori riconosciuti ufficialmente “.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Approfondimenti su Calvarese Inter Calvarese rivela: «L’Inter l’unica senza errori arbitrali a favore tra le big! E parliamo di questo dato» Calvarese, ex arbitro ora moviolista per Prime Video, ha fatto sapere sui social che l’Inter è l’unica grande squadra a non aver ricevuto errori arbitrali a favore finora. Calvarese consiglia: «Errori arbitrali? Bisogna abbassare i toni e azzerare le polemiche, sennò non si arriva in fondo! Ecco la strada da prendere» Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A, ha commentato la situazione attuale degli arbitri, sottolineando l’importanza di abbassare i toni e ridurre le polemiche riguardo agli errori arbitrali. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Calvarese Inter Argomenti discussi: Calvarese e i numeri ufficiali: Inter unica squadra tra le Big con zero favori arbitrali; Calvarese: Numeri ufficiali, Inter unica con zero favori arbitrali. Dato che emerge da…; Calvarese: Inter ha rischiato di perdere la partita a tavolino. Audero da applausi perché…; Statistiche e Panoramica Serie A. Calvarese: Numeri ufficiali, Inter unica con zero favori arbitrali. Dato che emerge daInteressante analisi di Giampaolo Calvarese sugli errori arbitrali del campionato italiano: Inter ultima per errori arbitrali a propio favore ... msn.com Calvarese: Inter unica tra le big a non avere beneficiato di errori arbitrali a proprio favoreL'Inter è l'unica squadra a non avere beneficiato, tra le big, di errori arbitrali a proprio favore in questo campionato. E parliamo esclusivamente di errori riconosciuti. Sono numeri che emergono da ... msn.com Gianpaolo Calvarese: “L’Inter è l’unica squadra tra le big a non avere beneficiato di errori arbitrali a proprio favore in questo campionato. E parliamo di errori riconosciuti ufficialmente. Sono numeri che emergono dall’analisi di tutte le puntate di Open VAR. Alla - facebook.com facebook Gianpaolo Calvarese: "L'Inter è l'unica squadra tra le big a non avere beneficiato di errori arbitrali a proprio favore in questo campionato. E parliamo di errori riconosciuti ufficialmente. Sono numeri che emergono dall'analisi di tutte le puntate di Open VAR. Alla x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.