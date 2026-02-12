Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi | orari 12 febbraio tv streaming italiani in gara
Oggi, giovedì 12 febbraio, si disputa la nona giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sono in programma nove competizioni e gli italiani sperano di aggiungere altre medaglie al loro bottino. Dopo la doppietta d’oro di ieri nello slittino, il nostro paese punta a mantenere il ritmo e migliorare il risultato complessivo. La giornata si presenta ricca di sfide e attesa per vedere chi tra gli atleti italiani riuscirà a salire sul podio.
Oggi giovedì 12 febbraio va in scena la nona giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle nostre latitudini, verranno messi in palio nove titoli e l’Italia spera di rimpinguare il proprio bottino dopo un mercoledì caratterizzato dalla memorabile doppietta d’oro firmata nei doppi di slittino, grazie a cui il Bel Paese si è issato a quota quattro ori e ha operato un bello scatto in avanti nel medagliere quando siamo nel cuore della prima settimana completa di gare. Lo sci alpino offrirà l’attesissimo superG femminile sulle nevi di Cortina d’Ampezzo: Sofia Goggia andrà a caccia del colpaccio dopo aver conquistato la medaglia di bronzo in discesa libera, Federica Brignone sarà della partita e proverà a fare saltare il banco dopo aver superato il brutto infortunio, Laura Pirovano è in grandissima forma e potrebbe regalarsi il podio rincorso tanto a lungo. 🔗 Leggi su Oasport.it
