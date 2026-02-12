Calenda contro Vannacci il putiniano | quando la storia va al contrario

Carlo Calenda si scaglia contro Vannacci, definendolo un “putiniano”. La polemica esplode dopo le sue dichiarazioni, che sembrano più un attacco personale che una critica politica. Mentre Calenda si scaglia contro Vannacci, il generale risponde senza lasciar cadere la provocazione. La tensione tra i due cresce, e il dibattito si sposta sui social, dove le opinioni si dividono. Nel frattempo, gli italiani si chiedono cosa succederà ora nel mondo della politica e dell’esercito.

Quando la sera torni a casa, apri una bottiglia di prosecco e ti accomodi sul divano a scrollare X, può succedere di tutto. Per esempio, ieri sera mi sono imbattuto in un video in cui il leader di Azione ne diceva di ogni contro Vannacci, che non sarà uno statista, ma che veniva crocifisso per due cose di buon senso che aveva detto. Secondo il nostro Carletto, Vannacci sarebbe un putiniano di ferro perché dice di no a finanziare Zelensky, e per questo si dovrebbe vergognare anche del suo passato militare perché nemico dell’Italia. Ok, tutto bellissimo, ma viene da riflettere. In pratica, secondo i ragionamenti di Calenda, andando a spanne, l’Italia a questo punto sarebbe un Paese a maggioranza putiniana perché due italiani su tre non vogliono mandare soldi all’Ucraina? Il Generalissimo sarebbe un putiniano perfetto perché seguirebbe la logica di gran parte degli italiani? Se non la si pensa come Calenda si è automaticamente putiniani? Ci sto, ma allora diciamola una cosa, Carlo, diciamola. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Durante la trasmissione televisiva “L’aria che tira”, Roberto Vannacci ha chiamato Carlo Calenda “Re Mida al contrario” e lo ha accusato di essere un “traditore”.

Lite Calenda-Vannacci: Traditore, lei è il patriota di Putin. Prenda il fucile e vada ad aiutare gli ucraini. Su La7Lei è patriota di Putin. Abbiamo speso un sacco di soldi ad minchiam per uno che se la sarebbe fatta sotto e sarebbe scappato davanti all'invasore. Lei certamente non mi insegna come essere patriot

Ucraina, Calenda contro Vannacci: Patriota di Putin, traditore della patriaVannacci, con tutte le sue cazzate, è un patriota di Putin e traditore della patria. Carlo Calenda contro Roberto Vannacci in un infuocato faccia a faccia a L'aria che tira.

