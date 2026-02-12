Carlo Calenda torna a criticare duramente Vannacci, chiamandolo “il putiniano” per la posizione sul no alle armi in Ucraina. L’attacco del leader di Azione arriva dopo settimane di polemiche e accuse reciproche. Mentre Calenda si scaglia contro Vannacci, il generale risponde parlando di scelte diverse e di un modo di fare politica che non condivide. La tensione tra i due si fa sempre più evidente, e la discussione si sposta anche sui social e nelle interviste. La situazione resta calda, e il dibattito si infiamma

Quando la sera torni a casa, apri una bottiglia di prosecco e ti accomodi sul divano a scrollare X, può succedere di tutto. Per esempio, ieri sera mi sono imbattuto in un video in cui il leader di Azione ne diceva di ogni contro Vannacci, che non sarà uno statista, ma che veniva crocifisso per due cose di buon senso che aveva detto. Secondo il nostro Carletto, Vannacci sarebbe un putiniano di ferro perché dice di no a finanziare Zelensky, e per questo si dovrebbe vergognare anche del suo passato militare perché nemico dell’Italia. Ok, tutto bellissimo, ma viene da riflettere. In pratica, secondo i ragionamenti di Calenda, andando a spanne, l’Italia a questo punto sarebbe un Paese a maggioranza putiniana perché due italiani su tre non vogliono mandare soldi all’Ucraina? Il Generalissimo sarebbe un putiniano perfetto perché seguirebbe la logica di gran parte degli italiani? Se non la si pensa come Calenda si è automaticamente putiniani? Ci sto, ma allora diciamola una cosa, Carlo, diciamola. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Calenda contro Vannacci definito “il putiniano” per il no alle armi in Ucraina: quando la storia va al contrario

Durante la trasmissione televisiva “L’aria che tira”, Roberto Vannacci ha chiamato Carlo Calenda “Re Mida al contrario” e lo ha accusato di essere un “traditore”.

