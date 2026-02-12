Sul Monte San Primo il caldo e la scarsità di neve mettono in dubbio la sostenibilità di un nuovo impianto sciistico. Un esperto conferma che investire in questa struttura, considerando le condizioni attuali, risulta antieconomico. L’idea di aprire l’impianto per pochi giorni all’anno non sembra più fattibile.

Bellagio, 12 febbraio 2026 – “È assolutamente sconsigliabile l’attuazione di un impianto sciistico per così pochi giorni all’anno”. È la sintesi dello studio condotto dal professor Mauro Guglimin Ordinario di Geografia Fisica e Geomorfologia dell’ Università degli Studi dell’Insubria, commissionato dall’associazione Simbio, in accordo con il Coordinamento Salviamo il Monte San Primo, formato da 39 associazioni. 13-03-2023 BELLAGIO COMO MANIFESTAZIONE DI PROTESTA DEL CIRCOLO AMBIENTE "ILARIA ALPI" SUL MONTE SAN PRIMO CONTRO IL PROGETTO PER NUOVI IMPIANTI SCIISTICI ANSAFABRIZIO CUSA La relazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caldo e poca neve sul Monte San Primo, l’esperto conferma: “Impianto sciistico antieconomico”

