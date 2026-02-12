Il Milan sta per chiudere un nuovo acquisto dalla Premier League. Dopo aver vinto il derby, il difensore arriva in rossonero e si aggiunge al reparto difensivo di Allegri, che ha bisogno di rinforzi in vista della prossima stagione. La trattativa è in fase avanzata e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve.

Anche se la finestra invernale di calciomercato si è chiusa da poco, il Milan è già operativo per la sessione estiva dei trasferimenti. L'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il direttore sportivo Igli Tare sono già al lavoro - da diverse settimane ormai - per cercare di intavolare delle interessanti trattative da concretizzare, poi, al termine di questa stagione. Con l'auspicio che, nel frattempo, il Diavolo guidato da Massimiliano Allegri si sia piazzato nelle prime quattro posizioni in campionato e, di conseguenza, abbia strappato il pass per la prossima edizione della Champions League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, il difensore arriverà dalla Premier League … dopo aver vinto il derby

Il Milan valuta nuove opportunità nel calciomercato di gennaio per rinforzare la difesa.

Il Milan lavora già sul mercato estivo per rinforzare la difesa.

