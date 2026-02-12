Il Bournemouth ha ufficializzato il riscat di Álex Jiménez, il giovane difensore spagnolo che il Milan aveva preso in prestito dal Real Madrid. Il club inglese ha esercitato il diritto di riscatto e ora il giocatore, classe 2005, passa a tutti gli effetti sotto contratto con i Cherries. La notizia conferma il cambio di proprietà del cartellino e chiude una breve parentesi milanista per il difensore, che ora si prepara a una nuova avventura in Inghilterra.

Álex Jiménez non è più, ufficialmente, un giocatore del Milan. Il Bournemouth, infatti, che aveva prelevato il terzino spagnolo classe 2005 in prestito oneroso con diritto di riscatto dai rossoneri nell'ultimo calciomercato estivo, ha esercitato l'opzione di acquisto a titolo definitivo del calciatore e lo ha comunicato in una nota. Il Diavolo incassa, tra prestito e riscatto, 24 milioni di euro: il 50% dell'introito andrà al Real Madrid per accordi pregressi. "L'AFC Bournemouth può confermare che Álex Jiménez è stato trasferito definitivamente al club, avendo raggiunto la soglia di presenze richiesta per attivare la clausola di trasferimento dopo un prestito iniziale - recita la nota ufficiale del club inglese -. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, il Bournemouth ufficializza il riscatto di Álex Jiménez: il comunicato

Il futuro di Alex Jimenez si decide ora: il Bournemouth ha preso una decisione definitiva sul suo riscatto.

