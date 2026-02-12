Denzel Dumfries potrebbe tornare presto in campo con la maglia dell’Inter, ma le voci sul suo possibile addio al club non si placano. Il calciomercato invernale si è appena chiuso, e tra le fila nerazzurre si continua a monitorare la situazione del laterale olandese, che sembra essere molto richiesto dall’estero, in particolare dal Liverpool. Le prossime settimane saranno decisive per capire se Dumfries resterà a Milano o partirà alla volta di altri campionati.

Il calciomercato invernale dell’ Inter si è chiuso con le voci ancora calde circa l’apprezzamento del Liverpool per Denzel Dumfries. L’esterno olandese è ai box da diversi mesi. “Manca poco” L’assenza dell’ oranje dai campi di gioco è però prossima alla scadenza. Il forte quinto della Beneamata ha postato sul proprio profilo Instagram un paio di foto L'articolo Calciomercato Inter, Denzel Dumfries: si avvicina il rientro. e (forse) l’addio? proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Durante la sessione estiva di calciomercato, un'importante clausola nel contratto di Denzel Dumfries ha suscitato preoccupazioni per l'Inter, che ha temuto di perdere il giocatore.

La trattativa sul futuro di Denzel Dumfries si fa sempre più complicata.

