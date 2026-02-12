Calciomercato Inter | dall’Inghilterra pronto bonifico da 40 mln per Bisseck

L’Inter si prepara a chiudere l’affare Bisseck. Dopo settimane di trattative, in Inghilterra si parla di un bonifico da 40 milioni di euro pronti a partire per il centrocampista. Dalla sua prima presenza in squadra a un ruolo sempre più importante, il ragazzo sta conquistando spazio e fiducia. Ora, l’Inter punta a portarlo definitivamente tra le sue fila, con l’obiettivo di rafforzare il centrocampo.

Calciomercato Inter. Da semplice alternativa a titolare aggiunto, fino a diventare una pedina sempre più centrale nello scacchiere nerazzurro. La crescita di Yann Bisseck è sotto gli occhi di tutti. Il difensore tedesco ha compiuto un salto di qualità evidente, conquistando la fiducia di Cristian Chivu e, soprattutto, quella dei tifosi, che oggi ne esaltano le prestazioni con la stessa convinzione con cui, in passato, ne sottolineavano le sbavature. Chivu lo ha investito del ruolo di braccetto destro titolare nella difesa a tre, ma non esita a impiegarlo anche da centrale o sul centrosinistra quando le esigenze tattiche lo richiedono.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Calciomercato Inter

Sul calciomercato dell'Inter, si segnala l'interesse per Calvin Bassey del Fulham, secondo fonti inglesi.

L’Inter si muove sul mercato e punta a rinforzare il portiere.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Calciomercato Inter

Argomenti discussi: Tutte le news dell'ultimo giorno di calciomercato Inter; In Belgio – Dortmund, zero chance. Su Stankovic ora le super big! L’Inter e il dettaglio clausola; Serie A, Calciomercato Inter – Dumfries e Darmian via a giugno: c’è il sostituto; Calciomercato chiuso: le news dell'ultimo giorno di trattative.

Jones via dal Liverpool? Non solo l’Inter: un’altra italiana fiuta l’affare! L’indiscrezione dall’InghilterraJones via dal Liverpool? Non solo l’Inter: un’altra squadra della Serie A fiuta l’affare! L’indiscrezione dall’Inghilterra: ecco di chi si tratta Il futuro di Curtis Jones sembra tingersi sempre meno ... calcionews24.com

Dall'Inghilterra - L'Atalanta sfida l'Inter per Curtis JonesNuovo interesse per il centrocampista del Liverpool. msn.com

Aleksandar #Stankovic a SkySport: " #Inter amore unico, sogno di tornare" #calciomercato #Bruges calciomercato.com/liste/aleksand… x.com

La sessione invernale di calciomercato è appena terminata, ma impazzano già le voci sui movimenti estivi L'Inter punta un giallorosso per rinforzarsi in vista della prossima stagione - facebook.com facebook