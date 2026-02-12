Calciomercato Inter | dall’Inghilterra pronto bonifico da 40 mln per Bisseck

L’Inter si prepara a chiudere l’affare Bisseck. Dopo settimane di trattative, in Inghilterra si parla di un bonifico da 40 milioni di euro pronti a partire per il centrocampista. Dalla sua prima presenza in squadra a un ruolo sempre più importante, il ragazzo sta conquistando spazio e fiducia. Ora, l’Inter punta a portarlo definitivamente tra le sue fila, con l’obiettivo di rafforzare il centrocampo.

Calciomercato Inter. Da semplice alternativa a titolare aggiunto, fino a diventare una pedina sempre più centrale nello scacchiere nerazzurro. La crescita di Yann Bisseck è sotto gli occhi di tutti. Il difensore tedesco ha compiuto un salto di qualità evidente, conquistando la fiducia di Cristian Chivu e, soprattutto, quella dei tifosi, che oggi ne esaltano le prestazioni con la stessa convinzione con cui, in passato, ne sottolineavano le sbavature. Chivu lo ha investito del ruolo di braccetto destro titolare nella difesa a tre, ma non esita a impiegarlo anche da centrale o sul centrosinistra quando le esigenze tattiche lo richiedono.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.itImmagine generica

