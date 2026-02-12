Calcio serie C Pianese - Perugia 2-1 | la diretta della partita

Nella partita di calcio di serie C, la Pianese batte il Perugia 2-1. Al 72’ il Perugia riapre la partita con un gol di Nepi, che sfrutta una serie di rimpalli e trova il sette con un tiro di esterno. La squadra di casa mantiene il vantaggio e porta a casa i tre punti.

Vantaggio meritato dai toscani in questa prima frazione, sbloccata da una punizione di Coccia ad un soffio dall'intervallo. Questo episodio scombina i piani dei biancorossi che ora dovranno inventarsi qualcosa 72' il Grifo torna in partita: una serie di rimpalli favorisce Nepi che di esterno collo trova il sette. 2-1 66' Bertini scocca il destro dalla distanza, una deviazione stava ancora per ingannare Gemello ma la palla esce sul fondo Finisce così in modo amarissimo il primo tempo. Proprio all'ultima azione la Pianese ha trovato il gol del vantaggio grazie ad una precisa punizione (assai dubbia a dir la verità) di Coccia.

Questa mattina la Pianese affronta il Perugia in una partita di campionato di Serie C.

La partita tra Pianese e Perugia termina 0-0 in un match senza grandi emozioni.

Calcio serie C, Pianese - Perugia 1-0: la diretta della partitaBiancorossi in campo questa sera a Piancastagnaio per il turno infrasettimanale per la continuità. Calcio d'inizio alle ore 20:30 ... perugiatoday.it

Calcio serie C, Pianese - Perugia, parla Tedesco: Teniamo alta la guardiaIl tecnico, che ha annunciato di non voler fare turnover, presenta il difficile impegno di domani sera. E spiega: Dobbiamo sbagliare meno possibile sul piano del palleggio ... perugiatoday.it

