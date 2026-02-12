Calcio Reggiano in TV | #91° Minuto analizza Promozione Eccellenza e Serie D dando visibilità agli atleti locali

La trasmissione #91° Minuto di Telereggio ha dedicato un’ampia puntata al calcio dilettantistico locale. Martedì 10 febbraio 2026, la puntata ha messo sotto i riflettori le squadre di Promozione, Eccellenza e Serie D, dando spazio agli atleti di Reggio Emilia e dintorni. La trasmissione ha mostrato le sfide più importanti e le storie più interessanti del calcio di base, portando alla ribalta un movimento che spesso passa in secondo piano rispetto alle categorie professionistiche. Una vetrina importante per i giovani e gli app

Il Calcio Dilettantistico Reggiano sotto i Riflettori: #91° Minuto e il Futuro delle Squadre Locali. Reggio Emilia e il suo vivace panorama calcistico dilettantistico sono stati al centro dell’attenzione martedì 10 febbraio 2026, grazie alla trasmissione #91° Minuto di Telereggio. La puntata, disponibile in streaming, ha offerto un’analisi approfondita dei campionati di Promozione, Eccellenza e Serie D, un’iniziativa volta a dare maggiore visibilità a un mondo sportivo spesso trascurato dai grandi media. Un Appuntamento Consolidato per gli Appassionati. La trasmissione #91° Minuto rappresenta da tempo un punto di riferimento per gli appassionati di calcio nella provincia di Reggio Emilia.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Reggio Emilia Calcio: Eccellenza e Promozione. Il Real FQ ha preso Ion Gabrielli. Al Necchi ospiterà il Montespertoli Calcio Promozione, doppio pareggio per le formazioni locali. Adesso la Valsanterno rallenta . Buon punto per la Dozzese Nell’ultima giornata del campionato di Promozione, le squadre di Imola hanno pareggiato entrambe. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Reggio Emilia Argomenti discussi: Reggiana, è il giorno di Rubinacci: i tifosi stanno con l’esonerato Dionigi. VIDEO; Reggiana, il Ds Fracchiolla molto soddisfatto dalle operazioni di mercato. VIDEO; La Reggiana spreca, il Catanzaro no: altro ko in Calabria; Calcio a 5, Serie A2 Elite: Olimpia Regium sconfitta a Rovereto. VIDEO. Reggiana-Mantova come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orarioDove Vedere in TV e Streaming la partita di Serie B BKT Reggiana-Mantova. Scopri Data e Ora del fischio d'inizio, Arbitro e VAR del match. sport.virgilio.it Calcio in tv oggi, 10 febbraio 2026: Napoli-Como e Serie B in prima pianoNella guida TV di martedì 10 febbraio 2026 Napoli-Como sarà trasmessa su Italia 1 mentre la Serie B sarà visibile su DAZN ... calciomagazine.net I 12.740 pannelli verranno stesi su 13 ettari (ossia 19 campi da calcio) di prezioso pascolo da Parmigiano Reggiano. Sono tutti contrari: il Pd non lo vuole, gli agricoltori denunciano speculazioni e il centrodestra chiede maggiore trasparenza. La Regione Emili - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.