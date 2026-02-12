Calabria sanità in crisi | dieci anni di Piano di Rientro senza risultati e un sistema fragile al bivio

La sanità calabrese si trova ancora in crisi, dopo dieci anni di Piano di Rientro senza risultati concreti. Gli ospedali restano sotto pressione, i servizi sono fragili e i cittadini continuano a segnalare carenze e attese troppo lunghe. Nonostante gli sforzi e le promesse, la situazione non è migliorata e il sistema sanitario si trova ora a un bivio, tra riforme necessarie e continui rinvii.

Dieci Anni di Rinvii: La Sanità Calabrese al Bivio e il Piano di Rientro che Non Si Chiude. La sanità calabrese è ancora oggi stretta nella morsa di un Piano di Rientro che, nonostante un decennio di interventi e promesse, non ha raggiunto i suoi obiettivi. La regione, con un sistema sanitario strutturalmente fragile, si trova a fronteggiare emergenze croniche e un sottofinanziamento storico che ne compromettono la capacità di garantire ai cittadini un'assistenza adeguata. La situazione, riconosciuta come "disperata" dall'allora Ministro della Salute Beatrice Lorenzin nel 2016, solleva interrogativi sull'efficacia delle misure adottate e sulla reale volontà di risolvere una crisi che affonda le radici in decenni di gestione inefficiente e squilibri nel finanziamento del sistema.

