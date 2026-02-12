Calabria maltempo in aumento | allerta costa tirrenica e appello alla prudenza per residenti e turisti

La Calabria sta affrontando giorni difficili a causa di un forte maltempo che colpisce soprattutto la costa tirrenica. Le allerte meteo restano in vigore, e residenti e turisti devono prestare attenzione alle onde alte e alle maree agitate. Le autorità invitano alla prudenza e a evitare spostamenti non necessari lungo le spiagge e le zone più esposte.

Calabria in allerta: maltempo e mare agitato mettono a rischio la costa tirrenica. La Calabria è sotto la morsa di una forte ondata di maltempo, con particolare criticità lungo la costa tirrenica. Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha lanciato un appello urgente alla popolazione, invitando a evitare le aree costiere e a limitare gli spostamenti a causa delle condizioni marine in rapido deterioramento. La Protezione Civile regionale monitora costantemente la situazione, pronta a intervenire dove necessario. L’appello del Presidente e il lavoro della Protezione Civile. Il presidente Occhiuto ha comunicato direttamente con i cittadini attraverso un video diffuso sui social media, sottolineando la complessità del momento e la priorità assoluta della sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Calabria Maltempo

Il maltempo si intensifica in provincia di Messina.

Domani, lunedì 26 gennaio, è prevista un'allerta gialla per maltempo su Reggio Calabria e la provincia tirrenica.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Calabria Maltempo

Argomenti discussi: Maltempo in Calabria, Costarella: ‘Aumento del rischio di frane e smottamenti’; METEO CALABRIA. Maltempo in arrivo, piogge intense, venti forti e mareggiate; Maltempo sulla Calabria: perturbazioni atlantiche, vento forte e mare agitato sul Tirreno; Maltempo, allerta gialla in sei regioni. Frana in Costiera amalfitana, voragine nel Viterbese.

Maltempo Calabria, allerta meteo della Protezione Civile: tempesta in arrivo sul Tirreno, rischio frane e mareggiate nella notteLa Protezione Civile della Regione Calabria comunica l’allerta arancione su tutto il versante tirrenico dalla giornata di domani. A partire dal pomeriggio, poi, e per tutta la notte tra giovedì e vene ... strettoweb.com

Protezione civile, massima attenzione per rischio idrogeologico e mareggiate(ANSA) - CATANZARO, 12 FEB - La decisione di prorogare anche per domani, venerdì, l'allerta arancione su tutta la fascia del Tirreno calabrese è determinata dai quantitativi di pioggia previsti, che ... msn.com