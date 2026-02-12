Cagliari vs Lecce venticinquesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nel match della venticinquesima giornata di Serie B, Cagliari e Lecce si affrontano in una partita importante per entrambe. I sardi sono già abbastanza tranquilli in classifica, mentre i salentini devono vincere per allontanarsi dalla zona retrocessione. La sfida si gioca oggi, e i tifosi sono pronti a vedere quale squadra avrà la meglio.

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I sardi sono in una posizione piuttosto tranquilla, mentre i salentini hanno bisogno di punti per mantenersi distante dalla zona retrocessione. Cagliari vs Lecce si giocherà lunedì 16 febbraio 2026 alle ore 20.45 presso l’Unipol Arena. CAGLIARI VS LECCE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo i tre successi consecutivi contro Juventus, Fiorentina e Verona, i sardi si sono fermati contro la Roma, ma il ko non cancella il buon campionato fin quì fatto. I punti sono 28, frutto di sette vittorie, 7 pareggi e dieci sconfitte: un ruolino di marcia che permette alla squadra di Pisacane di guardare con fiducia al futuro, anche se l’imperativo e non abbassare la guardia. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Cagliari vs Lecce, venticinquesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Approfondimenti su Cagliari Lecce Pisa-Milan, venticinquesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Pisa e Milan si sfidano nella venticinquesima giornata di Serie A. Modena vs Carrarese, venticinquesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Domani a Modena si gioca una partita importante tra Modena e Carrarese. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Inter Milan vs Fiorentina Preview: Serie A Lineups, Team News, Odds, Predictions & Much More Ultime notizie su Cagliari Lecce Argomenti discussi: Serie A, Bologna-Milan 0-3: i rossoneri tengono il ritmo della capolista Inter - Aggiornamento del 04 Febbraio delle ore 06:39; Serie A: l'Atalanta vince 2-1 contro la Cremonese, la Roma batte il Cagliari e aggancia la Juventus; Roma Cagliari 2-0, gol e highlights: decide una doppietta di Malen; Dove vedere Roma-Cagliari in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Arbitro Cagliari Lecce: designato il fischietto del matchArbitro Cagliari Lecce, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitr ... cagliarinews24.com Consigli Fantacalcio: Cagliari-Lecce, chi schierare tra i giallorossi?In questa sezione dedicata al fantacalcio analizziamo tutte le scelte ideali in vista della gara di lunedì: chi schierare e chi evitare tra i giallo ... pianetalecce.it Quindi dopo la cessione #TeteMorente torna per giocare l'ultima partita Cagliari-Lecce facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.