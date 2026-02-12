Cagliari-Lecce designato l’arbitro | Feliciani alla direzione
Questa sera il fischio d’inizio di Cagliari-Lecce sarà affidato a Ermanno Feliciani. L’arbitro di Teramo dirigerà la partita che si gioca lunedì all’Unipol Domus, valida per la 25ª giornata di Serie A. È una sfida importante per entrambe le squadre, che cercano punti per migliorare le loro posizioni in classifica.
Cagliari-Lecce: Feliciani al fischio, un bilancio storico che desta attenzione. L’arbitro Ermanno Feliciani della sezione di Teramo dirigerà il match tra Cagliari e Lecce, in programma lunedì 16 febbraio all’Unipol Domus, valido per la 25ª giornata di Serie A. La designazione da parte della Federazione Italiana Giudici Arbitri (AIA) solleva qualche interrogativo, considerando i precedenti del direttore di gara con la formazione sarda e il momento delicato della stagione per i rossoblù. Un precedente non rassicurante per il Cagliari. Si tratta del secondo incrocio stagionale tra Feliciani e il Cagliari, dopo la precedente direzione in Coppa Italia contro il Frosinone.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Cagliari Lecce
Arbitro Inter Lecce: designato il fischietto del match
È stato ufficialmente designato l’arbitro che dirigerà la partita tra Inter e Lecce.
Milan-Lecce, designato Zufferli: arbitro e VAR per il post-Como
Per la sfida tra Milan e Lecce, l’arbitro designato è Zufferli, con il supporto del VAR.
Ultime notizie su Cagliari Lecce
Argomenti discussi: Roma-Cagliari 2-0 con doppietta di Malen, i giallorossi agganciano la Juve al 4° posto - Aggiornamento del 10 Febbraio delle ore 01:59; Cagliari, brutte notizie dall’infermeria: Borrelli ko un mese; Fantacalcio: rigoristi Serie A 2025/2026, tiratori e gerarchie.
Cagliari-Lecce, designato l’arbitro: Feliciani alla direzionePer il fischietto di Teramo secondo incrocio stagionale con i rossoblù dopo quello in Coppa Italia contro il Frosinone ... cagliaripad.it
Cagliari-Lecce, la designazione arbitrale: dirige FelicianiErmanno Feliciani dirigerà la sfida tra Cagliari e Lecce del 16 febbraio, valida per la venticinquesima giornata della Serie A 2025/2026. calciocasteddu.it
Il #Cagliari si sta preparando per la partita dell'Unipol Domus contro il #Lecce dell'ex Eusebio Di Francesco! La squadra di Fabio Pisacane vuole rialzare la testa dopo la sconfitta con la #Roma. Quanto sarà decisiva in ottica salvezza la sfida con i salentini - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.