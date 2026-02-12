Cagliari-Lecce designato l’arbitro | Feliciani alla direzione

Questa sera il fischio d’inizio di Cagliari-Lecce sarà affidato a Ermanno Feliciani. L’arbitro di Teramo dirigerà la partita che si gioca lunedì all’Unipol Domus, valida per la 25ª giornata di Serie A. È una sfida importante per entrambe le squadre, che cercano punti per migliorare le loro posizioni in classifica.

Cagliari-Lecce: Feliciani al fischio, un bilancio storico che desta attenzione. L’arbitro Ermanno Feliciani della sezione di Teramo dirigerà il match tra Cagliari e Lecce, in programma lunedì 16 febbraio all’Unipol Domus, valido per la 25ª giornata di Serie A. La designazione da parte della Federazione Italiana Giudici Arbitri (AIA) solleva qualche interrogativo, considerando i precedenti del direttore di gara con la formazione sarda e il momento delicato della stagione per i rossoblù. Un precedente non rassicurante per il Cagliari. Si tratta del secondo incrocio stagionale tra Feliciani e il Cagliari, dopo la precedente direzione in Coppa Italia contro il Frosinone.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Cagliari Lecce

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Cagliari Lecce

Cagliari-Lecce, designato l’arbitro: Feliciani alla direzionePer il fischietto di Teramo secondo incrocio stagionale con i rossoblù dopo quello in Coppa Italia contro il Frosinone ... cagliaripad.it

Cagliari-Lecce, la designazione arbitrale: dirige FelicianiErmanno Feliciani dirigerà la sfida tra Cagliari e Lecce del 16 febbraio, valida per la venticinquesima giornata della Serie A 2025/2026. calciocasteddu.it

Il #Cagliari si sta preparando per la partita dell'Unipol Domus contro il #Lecce dell'ex Eusebio Di Francesco! La squadra di Fabio Pisacane vuole rialzare la testa dopo la sconfitta con la #Roma. Quanto sarà decisiva in ottica salvezza la sfida con i salentini - facebook.com facebook