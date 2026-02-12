Bus con coincidenze impossibili genitori delusi | Rientro da scuola infattibile Due anni di disagi
Un genitore di Montescudo si sfoga: il suo figlio, studente delle superiori a Rimini, fatica a tornare a casa con i mezzi pubblici. Le coincidenze saltano, le corse si perdono e i pomeriggi si allungano senza motivo. Sono due anni che questa situazione crea disagi, lasciando i genitori delusi e i ragazzi stanchi di aspettare inutilmente.
Coincidenze che saltano e rientri impossibili tra Rimini e l’entroterra. Un padre accusa: “Trasporti scollegati dagli orari scolastici, così è un calvario quotidiano” Una quotidianità fatta di coincidenze che saltano, corse perse e pomeriggi trascorsi ad aspettare. È la denuncia di un genitore di Montescudo che racconta le difficoltà del figlio, studente alle superiori a Rimini, nel rientrare a casa con i mezzi pubblici. Una situazione che, nonostante segnalazioni e richieste formali, non avrebbe ancora trovato risposta. “Definire la situazione insostenibile è poco - lamenta il genitore -. Mio figlio frequenta le superiori a Rimini, ma tornare a casa a Montescudo è diventato un calvario quotidiano che dura da ormai due anni.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Approfondimenti su Montescudo Rimini
Ragazzine investite al rientro da scuola: erano appena scese dal bus. Due sono in gravi condizioni
Due ragazzine sono state investite al rientro da scuola a Pistoia.
Tre studentesse quindicenni investite al rientro da scuola a Pistoia: due trasportate in ospedale con traumi
Tre studentesse quindicenni sono state coinvolte in un incidente stradale a Pistoia mentre rientravano da scuola.
Ultime notizie su Montescudo Rimini
Argomenti discussi: Bus con coincidenze impossibili, genitori delusi: Rientro da scuola infattibile. Due anni di disagi; Studente esiliato dai bus. La lettera di un papà di Montescudo.
Dal 6 febbraio lavori sulla tratta Roma-Cassino: una stazione chiude temporaneamente, attivi bus sostitutivi e coincidenze obbligate per chi viaggia in treno - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.