Bus con coincidenze impossibili genitori delusi | Rientro da scuola infattibile Due anni di disagi

Un genitore di Montescudo si sfoga: il suo figlio, studente delle superiori a Rimini, fatica a tornare a casa con i mezzi pubblici. Le coincidenze saltano, le corse si perdono e i pomeriggi si allungano senza motivo. Sono due anni che questa situazione crea disagi, lasciando i genitori delusi e i ragazzi stanchi di aspettare inutilmente.

"Definire la situazione insostenibile è poco - lamenta il genitore -. Mio figlio frequenta le superiori a Rimini, ma tornare a casa a Montescudo è diventato un calvario quotidiano che dura da ormai due anni.

