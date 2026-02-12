Nell'ultima puntata de "La Tripletta" condotta da Tommaso Milanese, i tre ospiti Marco Guidi, Luigi Garlando e Filippo Conticello compongono la top XI all time di Inter-Juventus: siete d'accordo con le loro scelte? Recupera la puntata integrale su YouTube. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

L'Inter continua la ricerca di un portiere di livello internazionale, ripercorrendo le orme di Julio Cesar e di Sommer.

Argomenti discussi: Buffon o Julio Cesar? Nedved o Matthaus? La nostra top XI all time di Inter-Juve; Messi a Berlino, CR7 in rovesciata... amarcord Buffon: Yildiz leggenda Juve se vince una cosa.

