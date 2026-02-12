Buffon o Julio Cesar? Nedved o Matthaus? La nostra top XI all time di Inter-Juve
Nell'ultima puntata de "La Tripletta" condotta da Tommaso Milanese, i tre ospiti Marco Guidi, Luigi Garlando e Filippo Conticello compongono la top XI all time di Inter-Juventus: siete d'accordo con le loro scelte? Recupera la puntata integrale su YouTube. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Inter Juve
Erede Sommer, l’Inter può ripetere l’operazione Julio Cesar
L'Inter continua la ricerca di un portiere di livello internazionale, ripercorrendo le orme di Julio Cesar e di Sommer.
Julio Cesar analizza la sconfitta dell’Inter contro l’Atletico Madrid: «Bisogna rimanere tranquilli»
Ultime notizie su Inter Juve
Argomenti discussi: Buffon o Julio Cesar? Nedved o Matthaus? La nostra top XI all time di Inter-Juve; Messi a Berlino, CR7 in rovesciata... amarcord Buffon: Yildiz leggenda Juve se vince una cosa.
Buffon contro Julio CesarJOHANNESBURG (Sud Africa), 21 giugno 2009 - Italia-Brasile sarà una sfida tra numeri uno. E non solo perché in campo ci saranno nove titoli mondiali, ma perché a difendere la porta di azzurri e ... gazzetta.it
Buffon: Julio Cesar superiore per cinque mesiLa sconfitta di ieri brucia ancora in casa Italia, ma Gigi Buffon sembra abbastanza sereno, e dopo aver lanciato la sfida al Brasile, parla proprio di uno dei leader della Selecao, nonchè suo collega, ... fcinternews.it
Julio Cesar o Samir Handanovic: chi è stato il vostro preferito - facebook.com facebook
In alta quota All Conditions Cup 2026 Con le icone nerazzurre Figo e Julio Cesar @nikefootball x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.