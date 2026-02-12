Gianluigi Buffon rivela che se potesse tornare indietro, rifarebbe la stessa scelta di allora. Parla del suo passato e del rapporto con Gattuso, sottolineando che non cambierebbe nulla. Poi si concentra sulla Serie A, menzionando il Milan come una delle squadre più importanti del campionato. Buffon non si sottrae e dice che il suo cuore resta legato ai rossoneri, anche se ora indossa un’altra maglia.

Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana, è stato intervistato dai microfoni de La Stampa. L'ex portiere della Juventus e degli Azzurri, con cui ha vinto il Mondiale nel lontano 2006, ha voluto spendere alcune parole legate alla scelta di Gennaro Gattuso come nuovo CT della Nazionale, per poi spostarsi a parlare del campionato, rivolgendo alcune parole al Milan. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: «Io non credo agli uomini soli al comando e in tutte le scelte, soprattutto se c’è un gruppo con il quale si collabora, ci deve essere una condivisione di tutto. A volte ci vuole la giusta razionalità e anche una giusta dose di coraggio, ma di una cosa sono serenissimo: se tornassimo indietro, rifaremmo quella scelta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Buffon: “Gattuso? Se tornassimo indietro rifaremmo la stessa scelta. Serie A? Il Milan…”

Approfondimenti su Gattuso Milan

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Gattuso Milan

Argomenti discussi: Gigi Buffon: Ci danniamo l’anima per andare al Mondiale. I Giochi ci spingeranno.

Italia, Buffon: Il gruppo è forte. I playoff? C'è pressione, ma con Gattuso...RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista ai taccuini de La Stampa per l'ex portiere Gianluigi Buffon, ora capo delegazione della Nazionale italiana che ha parlato dei prossimi playoff per il Mondiale ... lalaziosiamonoi.it

Italia, Buffon: Gattuso scelta migliore che potessimo fareDalla nazionale italiana alla panchina della Juventus. I bianconeri, dopo l’esonero di Igor Tudor, sono al lavoro per Luciano Spalletti (LEGGI QUI). Buffon, a tale proposito, ha parlato così: Se il ... gianlucadimarzio.com

Italia, Buffon: «Gattuso Scelta razionale e coraggiosa, siamo convinti del suo lavoro. Questa Serie A non è chiusa» - facebook.com facebook

Italia, Buffon: «Gattuso Scelta razionale e coraggiosa, siamo convinti del suo lavoro. Questa Serie A non è chiusa» x.com