Bufera sull’Etna | cinque persone salvate dalla Guardia di Finanza

Un intervento di emergenza ha coinvolto questa sera la Guardia di Finanza sulla provinciale 92, sul versante sud dell’Etna. Cinque persone sono state salvate dopo essere rimaste intrappolate nelle auto a causa delle condizioni meteo avverse. I militari del Soccorso alpino di Nicolosi sono intervenuti prontamente, portando in salvo chi era in difficoltà.

Intervento d'emergenza sulla provinciale 92. Nel tardo pomeriggio di oggi, i militari del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi sono intervenuti per soccorrere cinque persone rimaste intrappolate nelle proprie auto lungo la strada provinciale 92, sul versante sud dell'Etna. Gli automobilisti sono stati sorpresi da una violenta bufera di neve nella zona del Rifugio Sapienza, nei pressi dei Crateri Silvestri, e non sono più riusciti a proseguire a causa delle condizioni meteo estreme. Neve e vento bloccano anche i soccorritori. L'operazione si è rivelata particolarmente complessa: la neve abbondante e il forte vento hanno fermato perfino il fuoristrada dei soccorritori.

