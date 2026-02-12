Budrio | Nuova voragine isola Molinella già provata da ponte crollato e lavori ferroviari Emergenza viabilità

Una nuova voragine si è aperta in via Pianella, vicino a Budrio, peggiorando la situazione sulla viabilità della zona. La strada è stata chiusa al traffico, già messa a dura prova dai lavori ferroviari e dal crollo di un ponte nelle scorse settimane. La viabilità resta difficile e i residenti aspettano interventi rapidi.

Bassa Bolognese Isolata: La Voragine di Budrio Aggrava l’Emergenza Viaria. Una nuova voragine ha interrotto la circolazione su via Pianella, nei pressi di Budrio, complicando ulteriormente la situazione già precaria della Bassa bolognese. L’evento, verificatosi nella serata di martedì 11 febbraio 2026, ha isolato di fatto Molinella, un comune già provato dal crollo del ponte della Motta avvenuto durante l’alluvione del 2023 e dai lavori sulla linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore. Il sindaco di Molinella ha chiesto interventi urgenti alla Città Metropolitana e alla Regione per risolvere una situazione che sta mettendo a dura prova la resilienza del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Budrio Voragine

Da domani entreranno in vigore le nuove disposizioni sulla viabilità in corrispondenza del ponte sul torrente Marano, vicino alla foce di viale d’Annunzio.

La nuova scuola di Ponte Pattoli, prevista per il 7 gennaio, sarà temporaneamente rinviata.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Nella nuova puntata di #SaborLatino su #RadioBudrio con Marco Alberti ascoltiamo la cantautrice messicana @silvanaestradab Silvana Estrada in arrivo live in Italia il 17 Maggio alla @santeriatoscana31 Santeria Toscana 31 di Milano. Podcast: https://www.r - facebook.com facebook