Brignone trionfa nel SuperG olimpico | l’oro italiano riscatta infortuni e incertezze a Milano Cortina 2026

Federica Brignone vince l’oro nel SuperG femminile a Milano Cortina, portando a casa una medaglia che riaccende le speranze italiane alle Olimpiadi invernali. La sciatrice ha dato tutto sulla pista, sfidando le difficoltà e i problemi fisici, e ha ottenuto un risultato che fa dimenticare le incertezze di questa edizione olimpica. La vittoria di oggi rappresenta un momento di grande orgoglio per lo sport italiano.

Federica Brignone, l’oro che sfida il destino: un trionfo italiano nel SuperG di Milano Cortina. Milano Cortina, 12 febbraio 2026 – Federica Brignone ha conquistato oggi la medaglia d’oro nel SuperG femminile, regalando all’Italia un momento di pura emozione alle Olimpiadi invernali. La trentacinquenne sciatrice valdostana ha fermato il cronometro in 1’23”41, superando un recente infortunio che aveva messo a rischio la sua partecipazione e la sua carriera. Sul podio, insieme a lei, la francese Romane Miradoli e l’austriaca Cornelia Huetter. Una Rinascita sulle Neve di Casa. La vittoria di Federica Brignone non è solo un successo sportivo, ma un simbolo di resilienza e di determinazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Brignone trionfa nel SuperG alle Olimpiadi: conquista l’oro e entra nella leggendaA dieci mesi dal grave infortunio che aveva messo a rischio la sua carriera, la portabandiera azzurra ha conquistato l’oro nel SuperG femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. L’Italia sale al ... firstonline.info

Fantastica Federica Brignone: oro nel SuperG!Federica Brignone conquista l’Olympia delle Tofane nel SuperG e si prende il primo oro olimpico in carriera. Non arrivata Sofia Goggia. generationsport.it

